السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سكرتير عام حزب الغد: كلمة الرئيس تضمنت رؤية واضحة للخروج من الأزمة في غزة

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل

ثمن إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض، مشيرًا إلى أنها تضمنت أيضًا رؤية واضحة للخروج من هذه الأزمة تبدأ من وقف فوري لإطلاق النار ومستدام، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بالأبعاد الإنسانية المتمثلة في دخول المساعدات بشكل مستدام ومستمر، مشيرًا إلى أن الأهم الآن هو ذروة أن تكون هناك عملية سياسية تنتهي بأن يكون هناك دولة فلسطينية.

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وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، إن كلمة الرئيس سلطت الضوء على ازدواجية المجتمع الدولي واختلال المنطق السليم في التعامل مع القضايا الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت امتحان كاشف لحقيقة القيم التي يتبناها العالم، مشيرًا إلى أن الأهم الآن هو ذروة أن تكون هناك عملية سياسية تنتهي بأن يكون هناك دولة فلسطينية.

إدانة استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين

وأضاف "إسماعيل" أن الرئيس شدد خلال كلمته على إدانة استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، الانتهاكات الصارخة المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى، مؤكدا أنها جرائم غير مقبولة بأي حال، وينبغي وقفها فورًا، منوها عن حرص الرئيس على توجيه تحذير للعالم من توسع رقعة الحرب في حال انزلاق أطراف إقليمية ودولية أخرى، وهو ما حذرت منه مصر مرارًا وتكرارًا.

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن عدم توسيع رقعة الصراع هي الرؤية المصرية منذ الأيام الأولى للأزمة، وظهرت في لقاء الرئيس السيسي مع عدد من القادة والزعماء في العالم، لأن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الإقليمية في فلسطين إلى حرب عالمية، وهذا حرص مصري منذ اليوم الأول في تبني الخطابات السياسية بهذا التعبير، وهو تعبير مصري خالص.

إسماعيل محمد إسماعيل حزب الغد الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية دولة فلسطينية

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