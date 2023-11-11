سمير فرج يكشف أبرز ما تناولته القمة العربية الإسلامية الطارئة

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن المحاور التي اعتمدت عليها القمة العربية والإسلامية هي وقف القتال الدائر في قطاع غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بجانب رفض سياسة العقاب، كما شملت الإثناء على دور مصر المحوري في تقديم العون لإدخال المساعدات بأسرع شكل ممكن.



وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه القمة أبرزت حرص الدولة المصرية على المصالحة الفلسطينية، كما ينتظر الوطن العربي أن يكون هناك تأثير واضح لانعقاد القمة العربية في حل القضية الفلسطينية، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.