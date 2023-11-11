السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على هامش القمة العربية

السعيد: لقاءات الرئيس السيسي توضح حجم الانفتاح المصري على مختلف القوى

أسامة السعيد
أسامة السعيد

 

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة "الأخبار اليوم"، إن اللقاءات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة بالرياض، يمكن قراءتها على أكثر من مستوى، الأول هو حجم الانفتاح المصري على مختلف القوى سواء العربية أو الاقليمية غير العربية -تركيا وإيران-.

 

وأضاف السعيد، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يتعلق بأن القضية الفلسطينية هي مرتكز مهم لبناء العلاقات ومحاور العلاقت في الملتقى سواءً العلاقات العربية العربية من خلال اللقاءات المستمرة التي بين القيادة السياسية المصرية وما بين زعماء العرب سواءً في الأردن والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية الوزانة في الملف الفلسطيني، أو من خلال لقاءات اليوم والتسنيق المباشر مع دول مثل تركيا وإيران وهما من القوى الإقليمة غير العربية ولديهم تصورات ورؤى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 

وأكد، أن هذه اللقاءات تشير إلى أن القاهرة تتحرك فى أكثر من مستوى، فهي لا تحاول أن تضع القضية الفلسطينية على مسار واحد فقط، ولكنها تحاول أن تحشد كل الجهود وأن تنسق كل الرؤى المختلفة والمتباينة من أجل توفير نوع من أنواع الضغط المتماسك من كافة الاطراف، مشيرًا إلى أن الهدف واحد وهو دعم القضية الفلسطينية.

 

وأوضح، أن مصر تحاول بشكل كبير ومستدام أن توفر نوع من أنواع التنسيق المشترك فيما يتعلق بمجموعة من الثوابت في مقدمتها الدعوة لوقف إطلاق النار والدعم الإنساني غير المحدود للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية غزة

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