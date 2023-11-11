فايز فرحات: كلمة الرئيس السيسى تضمنت رؤية واضحة للخروج من الأزمة فى غزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية اليوم تضمنت إعادة التأكيد على الموقف المصري، وهو موقف متكامل في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت واضحة في هذه المسألة منذ اليوم الأول للأزمة.

وأضاف "فرحات"، اليوم السبت، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة بالرياض، أن مصر أكدت أن ما حدث في 7 أكتوبر الماضي هو حلقة من أزمات متتالية؛ سببها الرئيسي أنه عبر عقود طويلة أكثر من 7 عقود كان هناك إهمال للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على هذه المسألة.

وأوضح، أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت أيضًا رؤية واضحة للخروج من هذه الأزمة تبدأ من وقف فوري لإطلاق النار ومستدام، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بالأبعاد الإنسانية المتمثلة في دخول المساعدات بشكل مستدام ومستمر، مشيرًا إلى أن الأهم الآن هو ذروة أن تكون هناك عملية سياسية تنتهي بأن يكون هناك دولة فلسطينية.