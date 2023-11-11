السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فايز فرحات: كلمة الرئيس السيسى تضمنت رؤية واضحة للخروج من الأزمة فى غزة

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية اليوم تضمنت إعادة التأكيد على الموقف المصري، وهو موقف متكامل في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت واضحة في هذه المسألة منذ اليوم الأول للأزمة.

 

وأضاف "فرحات"، اليوم السبت، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة بالرياض، أن مصر أكدت أن ما حدث في 7 أكتوبر الماضي هو حلقة من أزمات متتالية؛ سببها الرئيسي أنه عبر عقود طويلة أكثر من 7 عقود كان هناك إهمال للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على هذه المسألة.

 

وأوضح، أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت أيضًا رؤية واضحة للخروج من هذه الأزمة تبدأ من وقف فوري لإطلاق النار ومستدام، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بالأبعاد الإنسانية المتمثلة في دخول المساعدات بشكل مستدام ومستمر، مشيرًا إلى أن الأهم الآن هو ذروة أن تكون هناك عملية سياسية تنتهي بأن يكون هناك دولة فلسطينية.

 

القاهرة الإخبارية الإسلامية غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" ترصد ردود الفعل الدولية على استهداف المستشفيات فى غزة

رشاد العليمى: ما يحدث فى فلسطين اليوم نتيجة تخاذل المجتمع الدولى

رئيس المجلس الرئاسى الليبى: الفلسطينيون يتعرضون للإبادة وعلينا ترجمة مواقفنا لقرارات تنفذ

رئيس طاجيكستان: لا حل عسكريًا للقضية الفلسطينية بل إقامة دولة على حدود 67

رئيس جزر القمر: حق الدفاع عن النفس لا يسمح لإسرائيل بقتل المدنيين والأطفال

الرئيس التركى: سنبذل قصارى جهدنا من أجل إحياء وبناء غزة

ملك الأردن: المنطقة ستصل إلى صدام كبير ما لم تتوقف الحرب فى غزة

منظمة التعاون الإسلامى: نطالب باستدامة إدخال المساعدات لغزة وتحمل مجلس الأمن مسئولياته

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم فى حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

20 دقيقة.. هدف ملغى وتعادل سلبى بين الأهلى والجونة

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس