"القاهرة الإخبارية" ترصد ردود الفعل الدولية على استهداف المستشفيات فى غزة

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، عددًا من ردود الأفعال والإدانات الدولية والإقليمية على استهداف المستشفيات في قطاع غزة، وجاء أبرز ردود الأفعال كالتالي:

الصليب الأحمر الدولي

"النظام الصحي في قطاع غزة بلغ نقطة اللاعودة".

أونروا

"يجب وقف المذبحة في قطاع غزة وربما هي فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا".

منظمة الصحة العالمية

"منزعجون من الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات".

أطباء بلا حدود

"مستشفى الشفاء تعرض لهجمات مكثفة والوضع كارثي المرضى غير قادرين على الحركة أو الإخلاء".

الرئيس الفرنسي

"لا يوجد مبرر ولا شرعية لاستهداف المدنيين في غزة ونحض إسرائيل على التوقف الفوري".

الصحة الفلسطينية

"أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء الطبي".

الأمم المتحدة

"قصف مستشفى الشفاء بغزة يعرض حياة الآلاف للخطر".