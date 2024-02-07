الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: جهود مصر هائلة ومتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنيكن، مشيرًا إلى أنه جاء في وقته تمامًا، وضمن جهود مصرية هائلة ومتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشاد "الكمار"، في تصريحات اليوم الأربعاء، باللقاء بين السيسي وبلينكن، والذي ركز على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

ولفت إلى استعراض الرئيس السيسي خلال الاجتماع، ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مشددا على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا لمساعدة الفلسطينيين.

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة بلينكن المنطقة تهدف لاحتواء للموقف فى فلسطين

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وزير الخارجية الأمريكى يصل إسرائيل

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن خطوات مصر هدفها اتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقرارًا مستدامًا في المنطقة، وانهاء الصراع الحالي.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد إلى الدور المصري البارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، مشددا: دور مصر هو الأبرز عربيا ودوليا وثوابتها واضحة لانهاء الصراع، كما أن إشادة وزير الخارجية الأمريكي به يؤكد على الاحترام العالمي له.

النائب مدحت الكمار مجلس النواب الرئيس السيسي وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلنيكن

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