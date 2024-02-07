أبوالغيط: هناك ضرورة للعمل بشكل فورى لوقف المذابح فى غزة

افتتح أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، المنعقد بالدوحة تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

وزارة الشئون الاجتماعية بقطر

وألقى الأمين العام كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدي، الذي يعقد بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية ووزارة الشئون الاجتماعية بقطر، تناول فيها موضوع الاجتماع وهو المتعلق بالتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، كما تناول فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية على سكان غزة من المنظور الاجتماعي.

الكارثة الإنسانية غير المسبوقة

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط أشار إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة الجرائم الإسرائيلية الفظيعة في قطاع غزة، التي تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة العمل بشكل فوري لوقف تلك المذابح.

متطلبات الحياة الأساسية في قطاع غزة

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبوالغيط أكد أهمية حشد الجهود التنموية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في ظل الافتقار إلى متطلبات الحياة الأساسية في قطاع غزة، واستمرار سقوط أعداد هائلة من الشهداء وارتفاع أعداد الجرحى لا سيما من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تشرد آلاف الأسر وتيتّم آلاف الأطفال.

استعادة نسيج المجتمع الفلسطيني

وأضاف أبوالغيط أن هذا المنتدى يمثل تعهدًا للعمل من أجل استعادة نسيج المجتمع الفلسطيني الذي يجسد قيم الصمود والتمسك بالأرض.

أهم القضايا التي تمس حياة المواطن

وأوضح المتحدث الرسمي أن المنتدى يشكل انطلاقة نوعية مميّزة حول أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي كالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده في المنطقة العربية، والذي يُعدّ أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ومن أهم جوانبها تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والأُسر المنتجة وريادة الأعمال.

تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة

وأشار إلى أن أبوالغيط تطرّق إلى جهود الجامعة العربية لتعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة، حيث تمثل الأسرة عنصرًا مركزيًا في البنيان الاجتماعي العربي، ولا شكّ أن تصاعد بعض الاتجاهات التي تدعو إلى تغيير القيم المستقرة والمبادئ الراسخة ذات الصلة بالأسرة له تأثير سلبي بالغ على حقوق الأطفال وتماسك النسيج الاجتماعي والتناغم الثقافي داخل المجتمع الواحد.

وفي هذا الإطار، أشاد أبوالغيط بمبادرة دولة قطر لإطلاق تعهدها العالمي لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية إلى إضعاف بنية الأسرة الطبيعية.