الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادية بـ"حماة الوطن": استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني بالقضايا الاقتصادية اختيار موفق

جريدة الدستور

ثمنت حنان فايز شرشار، قيادية بحزب حماة الوطن، وأمين الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، استعدادات مجلس أمناء الحوار الوطني، لاستئناف الحوار من جديد في ثوب المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه يأتي في توقيت هام ومزدحم بالعديد من القضايا الاقتصادية التي تحتاج لحوار مجتمعي موسع تشارك فيه فصائل المجتمع المصري لتخفيف حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقالت شرشار، في بيانها إن استئناف الحوار الوطني سيعطي دفعة قوية من جديد لمواجهة جميع التحديات المتصاعدة لا سيما على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن أنه استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، والتي طالب فيها بضرورة عقد حوار مجتمعي اقتصادي شامل.

وأشارت إلى أن الحوار سيكون له دور كبير في تجاوز الأزمة الراهنة من خلال التشاور والتباحث حول أبرز الملفات والإشكاليات التي تعرقل المسيرة التنموية.

ونوهت بالبيان الأخير عن مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي أكد أن الحوار سيبدأ فورا بالتركيز خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية، قائلة: “اختيار موفق يعكس اهتمام كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالحوار بقضاياه إيمانا بأهميته في مواجهة التحديات الراهنة”.

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