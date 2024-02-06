الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": زيارة بلينكن تؤكد محورية الدور المصرى بشأن حل الأزمة فى غزة

هشام عبد العزيز رئيس
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أكد هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد محورية الدور المصري ومركزية الجهود المصرية المبذولة بشأن حل الأزمة في غزة.

وقال عبدالعزيز إن الرسائل التي تم إيصالها من جانب القيادة السياسية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية واضحة وشاملة واصفًا ما عرضه الرئيس اليوم على بلينكن بأنه "روشتة علاج متكاملة" للأوضاع في غزة والأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن صلابة الموقف المصري منذ البداية كان لها أكبر الأثر في تكوين ما أسماه بـ "كرة الثلج" التي تزايدت ومثلت "سردية مختلفة" تعكس حقيقة الأوضاع الكارثية في غزة وكل الأراضي المحتلة في فلسطين، وبأنه يعود الفضل في تبدل المواقف الغربية سواء الأوروبية أو الأمريكية نحو مواقف أكثر عقلانية وأقل تحيزًا لإسرائيل إلى جهود الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ورفض الدولة المصرية لسيناريو التهجير.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لا بد من استمرار الضغط بجميع الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية، الرسمية منها والشعبية لحل الدولتين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها وإنهاء أحلام نتانياهو والأحزاب والقوى اليمينية الإسرائيلية في تذويب القضية الفلسطينية.

حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز زيارة بلينكن غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المصرية

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