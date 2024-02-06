أسوشيتيد برس: زيارة بلينكن لمصر ركزت على منع توسع الصراع بالمنطقة

أكد تقرير أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيحاول خلال جولته إلى منطقة الشرق الأوسط وخاصة خلال زيارته إلى مصر وقطر الحصول على رد من حركة حماس بشأن التوصل إلى هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي واتفاق بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين.

ووفق وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة اليوم وعقد اجتماع مع القادة المصريين، وركز على التفاوض على وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وجاءت زيارة بلينكن إلى القاهرة وفق "أسوشيتيد برس"وسط مخاوف متزايدة في مصر بشأن نوايا إسرائيل المعلنة لتوسيع القتال في غزة إلى مناطق على الحدود المصرية مكتظة بالفلسطينيين النازحين.

مصر تحذر إسرائيل من مخططات التهجير

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الهجوم الإسرائيلي سيصل في نهاية المطاف إلى مدينة رفح الفلسطينية، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى هذه البقعة الصغيرة ويعيشون الآن في ظروف بائسة.

وأكدت "أسوشيتيد برس" أن مصر حذرت من أن الانتشار الإسرائيلي على طول الحدود سيهدد معاهدة السلام التي وقعها البلدان قبل أكثر من أربعة عقود، حيث تخشى مصر أن يؤدي توسع القتال إلى منطقة رفح إلى دفع الفلسطينيين عبر الحدود، وهو الأمر الذي رفضته مصر.

وقال بلينكن، الذي التقى اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق إنه لا يجب إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة.

أهداف جولة بلينكن إلى الشرق الأوسط

وأوضحت "أسوشيتيد برس"، أن وزير الخارجية الأمريكي خلال هذه الجولة يسعى إلى إحراز تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بجانب منع تصعيد القتال الإقليمي.

وأكد التقرير الأمريكي أن بلينكن يواجه في هذه الملفات الثلاثة تحديات كبيرة، بجانب وجود خلاف بين حماس وإسرائيل حول العناصر الأساسية لهدنة محتملة، كذلك رفضت إسرائيل دعوات الولايات المتحدة لإيجاد طريق لإقامة دولة فلسطينية.

وأوضحت "أسوشيتيد برس" أن مصر تحاول إلى جانب قطر، التوسط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيلين مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية لعدة أسابيع، وقد تم وضع الخطوط العريضة لمثل هذه الصفقة من قبل رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل في أواخر الشهر الماضي وتم تقديمها إلى حماس، والتي لم ترد رسميًا بعد على هذا المقترح.

بلينكن يحاول منع اتساع الصراع فى الشرق الأوسط

وقال مسئولون أمريكيون إن بلينكن يأمل في الحصول على جواب بشأن رد حماس على الاقتراح خلال وجوده القاهرة والدوحة، حيث سيسافر بلينكن بعد ذلك إلى إسرائيل لإطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته غدا الأربعاء على ما سمعه من الزعماء العرب.

وأكدت أسوشيتيد برس أن الهدف الرئيسي الآخر لبلينكن خلال جولته للمنطقة هو منع الصراع في غزة من الانتشار، وهي مهمة أصبحت أكثر صعوبة بشكل كبير بسبب الهجمات المتزايدة التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة ورد الجيش الأمريكي عليها سواء في العراق وسوريا واليمن أو البحر الأحمر.

والتقى بلينكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الإثنين، فيما قال مسئولون سعوديون إن المملكة لا تزال مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في صفقة تاريخية محتملة، ولكن إذا كانت هناك خطة ذات مصداقية لإنشاء دولة فلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن بلينكن شدد على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة ومنع المزيد من انتشار الصراع، كما ناقش مع ولي العهد أهمية بناء منطقة أكثر تكاملا وازدهارا.