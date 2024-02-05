صحيفة: بلينكن يحمل الملفات المقرر العمل عليها حال التوصل لهدنة فى غزة

قال مسئول بالخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيؤكد خلال زيارته للمنطقة على سعي الولايات المتحدة لعدم تصعيد الصراعات في الشرق الأوسط.

نقلت واشنطن بوست عن المسئول الأمريكي قوله: "بلينكن يحمل قائمة بالمطالب من الإسرائيليين في محاولة لتحقيقها عبر المحادثات المباشرة"، مؤكدًا أن بلينكن سيبحث الملفات التي يجب العمل عليها سريعًا في حال التوصل لهدنة في غزة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية، ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن في الرياض بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك نظيره السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وهذه هي الزيارة الخامسة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر داخل جنوب إسرائيل.