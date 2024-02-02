كيف يمكن بدء مشروعك الصغير.. خبير اقتصادي يوضح

يواجه العديد من الشباب أزمة في إيجاد فرصة عمل مناسبة أو دخل إضافي لهم لذا فكرة إيجاد مشروع صغير هي الحل في هذا الوقت، والبداية في فكرة مشروع معين والتفكير فيما يحتاجه الناس حولك أمر ليس سهل لذا خلال هذه السطور نوضح كافة المعلومات التي تحتاجها لبداية فكرة مشروعك الخاص.

ونصح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي الشباب ببعض النقاط عند البدء في مشروعهم الصغير.

1- استغلال خبرات العائلة

ريادة الأعمال هي الطريق الأمثل للشباب للنجاح وتحقيق الذات، غير أني أنصح أن يتخصص كل شاب في المجال الذي لديه خبرة سابقة وتدريب كافي به فإذا كانت الأسرة لديها تجارة معينة أو استثمار معين تتخص فيه سيكون من المناسب أن يكمل طريقه فيه، باعتبار أن وجوده في أسرة تعمل في مجال الجلود أو الأخشاب أو تقديم الخدمات بأنوعها سيسهل عليه إكمال طريقه في هذا المجال.

2- اكتسب خبرتك الشخصية بنفسك

فإذا لم يكن هناك خبرة أسرية في مجال معين فعلى الشاب أن يكتسب تلك الخبرة وألا يقدم على أي مشروع ضمن مجال معين قبل أن يكون قد عمل سابقا موظفا في مشروع مماثل.

3- الحصول على دورات تدريبية

يجب الحصول على دورات تدريبية في إدارة المشاريع مثل تلك التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يتيح أيضا الاطلاع على دراسات الجدوى لمشروعات سابقة.

4- اختيار المشروع المناسب

يساعد جهاز المشروعات الصغيرة أيضا الشباب على اختيار المشروع المناسب، وتدريبهم على كيفية تسويق منتجاتهم وخدماتهم، وتدبير التمويل بأسعار منخفضة التكلفة.

5- لا تقتبس فكرة غيرك

حذرمن التسرع وبدء المشروع بدون خبرة والاعتماد على تقليد غيرهم من الشباب، فما يناسب شخص قد لايناسب الاخر، وما ينجح في منطقة لا ينجح بالضرورة في غيرها، فالشاب يجب أن يتأكد من قدرته على أن يكون رائدا للأعمال من خلال العمل بصورة عملية في أحد المشروعات ودراسة مشروعه دراسة جيدة قبل البدء فيه.

يمكنك تمويل مشروعك من خلال العديد من الطرق أولها التمويل الذاتي كأن تعتمد على مدخراتك الشخصية، أويمكنك الاقتراض من العائلة والأصدقاء، أو الحصول على قرض من البنك والذي يتضمن العديد من الشروط، أو من خلال العديد من المنصات مثل منصة المشروعات الصغيرة التي تتيح خدمات التسويق والتدريب والتمويل ودعم وتطوير المشروعات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو من خلال رأس المال الاستثماري إذ عادة ما يقدم المستثمرون تمويلًا مقابل حصة من المشروع.