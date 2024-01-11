"مشروعك" يوفر 610 فرص عمل بالمنوفية خلال 2023

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال عام 2023، والذي ساهم في تنفيذ331 مشروعًا، بتمويل ما يقرب من 78 مليون جنيه، وتوفير 610 فرص عمل بنطاق المحافظة.

يأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة العمل الحر، والتي تساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة.



وأشار المحافظ إلى أنه خلال شهر ديسمبر الماضي وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 31 فرصة عمل، وذلك من خلال تنفيذ 14 مشروع متنوع بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليون و446 ألف جنيه، لافتًا إلى أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة، مؤكدًا بأن برنامج " مشروعك " عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، ودعم جهود الدولة في الاتجاه نحو التصنيع الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030.



وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك بهدف خلق فرص عمل جادة للشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، موجهًا القائمين على البرنامج بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة.

وأكد على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية؛ لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة وتوفير التدريب الفنى والإدارى لهم للإستفادة من جميع مميزات البرنامج، لما يمثله البرنامج من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، وخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، ما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.