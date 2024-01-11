الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مشروعك" يوفر 610 فرص عمل بالمنوفية خلال 2023

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال عام 2023، والذي ساهم في تنفيذ331 مشروعًا، بتمويل ما يقرب من 78 مليون جنيه، وتوفير 610 فرص عمل بنطاق المحافظة.

يأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة العمل الحر، والتي تساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة.


وأشار المحافظ إلى أنه خلال شهر ديسمبر الماضي وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 31 فرصة عمل، وذلك من خلال تنفيذ 14 مشروع متنوع بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت  3 مليون و446 ألف جنيه، لافتًا إلى أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة، مؤكدًا بأن برنامج " مشروعك " عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، ودعم جهود الدولة في الاتجاه نحو التصنيع الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030.


وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك بهدف خلق فرص عمل جادة للشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، موجهًا القائمين على البرنامج بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة.

وأكد على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية؛ لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة وتوفير التدريب الفنى والإدارى لهم للإستفادة من جميع مميزات البرنامج، لما يمثله البرنامج من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، وخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، ما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية توفير فرص عمل في المنوفية تمويل مشروعات الشباب مشروعك في المنوفية

مواد متعلقة

استمرار تلقى طلبات الترشح لانتخابات "مهندسين المنوفية" لليوم الثالث

تنظيم مجموعات تقوية ومراجعة مجانية للمرحلة الإعدادية بالمنوفية

مدير تعليم المنوفية يصدر قرارًا إداريًا بإلغاء إجازة السبت المقبل

بدء إنشاء سوق حضارية بمدينة تلا فى المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي وفد "الرقابة الصحية" لتعزيز الشراكة في تطبيق معايير الجودة

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

"التسهيلات الضريبية وتشجيع الصناعة".. ندوة بـ"النيل للإعلام" بالمنوفية

تحرير 150 محضر إشغال خلال حملة مكبرة بالمنوفية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

بأدلة قاطعة.. مصر حاضرة بقوة فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

حديد عز: إنشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا

القضاء الإدارى ينظر دعوى مستعجلة من البرلمانية نشوى رائف ضد "حرمانها من الامتحانات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا