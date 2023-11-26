الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يسلم مشروعات صغيرة للشباب والمرأة المعيلة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات تنوعت ما بين ماكينات خياطة وشنط لأعمال صيانة المحمول والحاسب الآلي وشهادات تقدير للمتدربين المتميزين من شباب قرية زنارة وقري مركز تلا، كما سلم المحافظ شيك لأحد مواطني قرية سمليج بتلا لدعمه في توسيع نشاطه القائم لتصنيع الكرتون وإعادة تدويره  بإجمالى تمويل ما يزيد عن 10 مليون جنيه، مما يساهم في إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة في المشروعات والتي تسهم في الارتقاء بالمنتج المحلي وتوفر فرص عمل لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تساهم في بناء المجتمع، جاء ذلك بحضور إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، وأحمد علام مسئول التنمية المجتمعية بالجهاز.

يأتى ذلك إنطلاقًا من التعاون المثمر والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز ثقافة العمل الحر، وذلك في ضوء جهود الدولة للحد من الهجرة الغير نظامية ضمن إتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وعقد مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بقري مركز تلاإنطلاقًا من التعاون المثمر والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز ثقافة العمل الحر، وذلك في ضوء جهود الدولة للحد من الهجرة الغير نظامية ضمن إتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وعقد مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بقري مركز تلا.

وأشار المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي يستهدف تدريب 250 شاب مستفيد من الجنسين وكذا المرأة المعيلة وذوي الهمم من قاطني قرى مركز تلا علي المهارات الريادية وريادة الأعمال للانخراط في سوق العمل من خلال التدريب علي الحرف الأكثر إحتياجًا لسوق العمل، حيث تم تنفيذ تدريبات فنية لـ 80 مستفيد علي حرفة الخياطة، 65 مستفيد علي حرفة البورسلين والمشغولات اليدوية، وكذا 38 مستفيد علي حرفة صيانة الحاسب الآلي والتليفون المحمول، فضلًا عن تدريب 14 مستفيد علي صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف، وذلك وفقًا لرؤية محافظ المنوفية بالاهتمام بالشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتنوعة تساهم فى توفير فرص عمل جادة لهم.


وأضاف " حجازي " أنه منذ بدء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية وحتي الآن، تم ضخ 2،5 مليار جنيه لإقامة 92 ألف مشروع بمختلف القطاعات الصناعى والتجارى والخدمى ساهم في توفير 195 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتوفير منح بإجمالي تمويل ما يزيد عن 192 مليون جنيه لتوفير أكثر من مليون فرصة عمل مؤقتة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة، وفى مجال تدريبات ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر تم تنفيذ 52 دورة لعدد 1300 متدرب.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تسليم مشروعات صغيره تسليم مشروعات للشباب والمرأة المعيلة جهاز تنمية المشروعات

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