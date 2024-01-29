الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خطوات الحصول على قرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 3 بنوك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقدم البنوك مجموعة من البرامج المختلفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع توجهات الجمهورية الجديدة لدعم الاستثمار بكل أنواعه، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخلق حالة من الحراك الاقتصادي.

 

ويرصد “الدستور” في التقريرالتالي أبرز برامج البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سعر الدولار اليوم الجمعة 26 يناير 2024 فى بنوك مصر "تحديث يومى"

بنك مصر

يقدم بنك مصر باقة متنوعة من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها: منتج تمويل المدارس والجامعات بحد أقصى 20 مليون جنيه، وتمويل الآلات والمعدات بحد أقصى 5 مليون جنيه، ومنتج تمويل الأجهزة والمعدات الطبية بحد أقصى 5 مليون جنيه، وتمويل وسائل النقل بحد أقصى 5 مليون جنيه، وتمويل رأس المال العامل، بحد أقصى 7 مليون جنيه.

 

المستندات المطلوبة

  • قوائم مالية معتمدة أخر 3 سنوات.
  • كشف بالتدفقات المالية المتوقعة.
  • عرض أسعار للخدمة المطلوب تمويلها
  • رخصة النشاط، والسجل التجاري، وترخيص مزاولة المهنة.

 

 

بنك البركة

يتيح بنك البركة تمويل المشروعات الصغيرة في المجال الصناعي والطبي والطاقة الجديدة بالإضافة إلى نشاط المقاولات والشركات العاملة في النشاط الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل محطات التصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها من الأنشطة التجارية، على أن يبلغ حجم أعمالها او الايرادات السنوية من  مليون جنيه وحتي 200 مليون جنيه طبقًا لمبادرة البنك المركزي المصري، ويقوم البنك تطبيق مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5% و8%، وأسعار عائد مميزة لباقي الأنشطة التى لا تنطبق عليها مبادرة المركزي.

 

بنك الاستثمار العربي

يمنح البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10 مليون جنيه، مع مرونة في السداد تصل إلى 5 سنوات.

 

الشروط

  • تقديم سجل تجاري لأكثر من 3 سنوات
  • الإيرادات السنوية بحد أدنى مليون جنيه وبحد أقصى 500 مليون جنيه

 

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنوك قرض الجمهورية الجديدة النمو الاقتصادي

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