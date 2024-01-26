سعر الدولار اليوم الجمعة 26 يناير 2024 فى بنوك مصر "تحديث يومى"

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-1-2024 فى مصر، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم الجمعة 2024 فى بنوك مصر تحديث يومى

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية 26 يناير 2024 .

بنك الأهلى المصرى وبنك مصر:

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 26 يناير 2024 أمام الجنيه المصرى وتم تثبيته بتعاملات البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه .

سعر الدولار اليوم 26 يناير 2024 ببنك سى آى بى والبنك التجارى الدولى :

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و 30.95 للبيع فى بنكى السى آى بى و البنك التجارى الدولى .

سعر الدولار اليوم 26 يناير 2024 فى بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم 26 يناير 2024 فى البنك المركزى المصرى :

سجل سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى عند 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم 26 يناير 2024 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 30.90 للشراء و30.95 للبيع

سعر الدولار بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، وسعر البيع بلغ 30.95 جنيه

سعر الدولار بنك HSBC

سجل 30.85 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء فى البنك المصرى الخليجى ، وبلغ سعر البيع 30.95 جنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء فى المصرف المتحد، وسجل سعر 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء فى بنك القاهرة ، وسجل سعر 30.95 جنيه للبيع

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 يناير 2024

وعلى صعيد متصل شهدت الصاغة المصرية اليوم استقرار ملحوظا فى أسعار الذهب بعدما شهد ارتفاع مساء أمس الخميس 25 يناير 2024 وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالى :

سعر جرام عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 4377 جنيه للبيع، في مقابل 4360 جنيه للشراء

سعر جرام عيار 21

سجل عيار 21 اليوم الجمعة سعر 3830 جنيه للبيع ، مقابل 3815 جنيه للشراء

سعر جرام عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن 3283 جنيه للبيع، في مقابل 3271 جنيه للشراء

سعر جرام عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 قيمة 2999 جنيه للبيع، مقابل 2990 جنيه في حالة الشراء.