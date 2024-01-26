كرم جبر: لا بد من تضافر جهود الجميع لحل أزمة الدولار سريعًا

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الطرق والكباري من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

المشروعات القومية المصرية تأمين لحياة الأجيال القادمة

وأكد كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج " مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، أن ما يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من مشروعات استثمارية وقومية بمثابة تأمين لحياة الأجيال القادمة، فما يقوم به الرئيس يشبه ما يفعله الأب لتأمين حياة أبنائه في المستقبل.

وأضاف، في حديثه، أنه لا بد من تضافر جهود الجميع لحل أزمة الدولار سريعًا، حيث المساهمة في حل هذه الأزمة يعني بداية الخروج من هذا المأزق.

جذب الاستثمارات

وأشار إلى، أن مشروعات الدولة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية بصورة كبيرة في شتى المجالات الفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة تسعى إلى توفير كل العناصر التي تعمل على جذب المستثمر.