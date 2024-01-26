الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كرم جبر: لا بد من تضافر جهود الجميع لحل أزمة الدولار سريعًا

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الطرق والكباري من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

المشروعات القومية المصرية تأمين لحياة الأجيال القادمة

وأكد كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج " مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، أن ما يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من مشروعات استثمارية وقومية بمثابة تأمين لحياة الأجيال القادمة، فما يقوم به الرئيس يشبه ما يفعله الأب لتأمين حياة أبنائه في المستقبل.

وأضاف، في حديثه، أنه لا بد من تضافر جهود الجميع لحل أزمة الدولار سريعًا، حيث المساهمة في حل هذه الأزمة يعني بداية الخروج من هذا المأزق.

جذب الاستثمارات 

وأشار إلى، أن مشروعات الدولة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية بصورة كبيرة في شتى المجالات الفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة تسعى إلى توفير كل العناصر التي تعمل على جذب المستثمر.

كرم جبر الأعلى لتنظيم الإعلام مانشيت سي بي سي تنمية المشروعات القومية

مواد متعلقة

كيف يتعلق قلب المسلم بالله وما جزاء ذلك؟.. عالم أزهري يجيب

هوس عمليات التجميل بين الحلال والحرام.. عالم أزهرى يوضح

أستاذ إدارة: المشروعات القومية وفرت أكثر من مليون فرصة عمل للمصريين

أستاذ علاقات دولية: قرارات "العدل الدولية" اليوم غير كافية

محلل فلسطينى يكشف جوانب القصور فى قرارات "العدل الدولية" اليوم

خبير: نرصد غضبًا صهيونيًا داخليًا على قرارات المحكمة الدولية اليوم

نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا: قرارات "العدل الدولية" اليوم انتصار لفلسطين

خلال تشييع جنازة أخيه.. شقيق ضابط قُتل فى غزة يهاجم رئيس أركان جيش الاحتلال

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الخارجية الأمريكية: قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة