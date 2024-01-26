محلل فلسطينى يكشف جوانب القصور فى قرارات "العدل الدولية" اليوم

قال زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المحكمة الدولية لم تتخذ قرار وقف إطلاق النار في فلسطين، ولم تعترف بأن هذا القرار جزء من التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني.

قرارات العدل الدولية

وأكد زيد الأيوبي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محكمة العدل أقرت أنه على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.

وأضاف في حديثه، أن تسليط الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية المدنيين وإدخال المساعدات يعني أن المحكمة الدولية تعترف بإدانة الجيش الصهيوني أمام العالم بأكمله.

إدانة إسرائيل

وتابع: "التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية من شأنها أن يؤسس عليها حراك سياسي كبير على مستوى الدول التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان".