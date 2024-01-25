المستشار الثقافي لفلسطين: عمليات الإبادة لم تحرمنا من المشاركة بمعرض الكتاب

قال المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، ناجي الناجي، إن فلسطين لم تغب عن المشاركة في معرض الكتاب منذ دورته الأولى، ورغم تردي الأوضاع الأمنية الحالية إلا أنه كان هناك حرص وطني على إرسال صوت الشعب الفلسطيني من خلال المشاركة في معرض الكتاب في دورته الـ 55.

معرض القاهرة الدولي للكتاب



وأكد “الناجي” خلال لقائه ببرنامج " الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن الجناح الفلسطيني له الكثير من الرسائل منها الرفض القطعي للمخطط الصهيوني الخاص بفكرة التهجير وكذالك رفض مفهوم الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال، من بين رسائل الجناح الفلسطيني هو المطالبة بوقف الحرب بفلسطين.

الإبداع الفلسطيني



وأضاف أن رسائل الشعب الفلسطيني تم كتابتها في الكتب الثقافية عبر الإبداع الفلسطيني ليخرج إلى العالم من العاصمة القاهرة عبر منصة معرض الكتاب في دورته الـ 55.