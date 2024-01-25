وزير الإعلام العمانى الأسبق: فشلنا فى إنتاج لغة موحدة لنقلها إلى الخارج

قال الدكتور عبدالمنعم الحسني، وزير الإعلام العماني الأسبق، إنه في ظل تدهور المصالح بين الدول بشكل عام أصبح هناك تحجيم في نقل الثقافة العربية للخارج أو تداولها بين دول المنطقة وبعضها البعض، لذا يمكن القول أن المنطقة العربية فشلت في العبور بثقافتها إلى الخارج.

عبور الثقافة العربية

وأكد الدكتور عبدالمنعم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المنطقة العربية فشلت في إنتاج لغة ثقافية موحدة كي يتم نقلها في الخارج بلغة تتوافق مع فكر الجهة التي نريد التصدير لها الفكر العربي.

وأضاف أن وزارة الثقافة والشباب العمانية تتعاون مع وزارة الإعلام والشئون الدينية لمحاولة تقديم الإصدارات اليمنية إلى العالم بأكمله.

وفي سياق متصل، توافد الشباب والأسر على معرض القاهرة الدولى للكتاب في أول أيام الدورة الـ55، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.