الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو الفقى: منصات "المتحدة" حريصة على تغطية فعاليات معرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعلام المصري حريص على تغطية الفعاليات الكبيرة مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

التغطية الإعلامية لمعرض الكتاب 

أكد الأستاذ عمرو الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن معرض الكتاب يستقبل ما يقرب من 3 ملايين مواطن من مختلف أنحاء العالم، مع حرص 70 دولة حول العالم على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الإقبال الكثيف على معرض الكتاب 


وأضاف الفقي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب رمز من رموز الثقافة المصرية، وفي ظل انتشار الديجيتال والتكنولوجيا يأتي لهذا المعرض الذي يعتمد على القراءة 3 ملايين مواطن. 

وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسير على قدم وساق لتغطية هذا الحدث الكبير على مستوى الصحافة والتليفزيون.

عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة التغطية الإعلامية لمعرض الكتاب اطياف صفاء النجار

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