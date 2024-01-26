الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عصام مخول: أمريكا منذ أول يوم للحرب اتخذت موقع الشريك فى عملية الإبادة

غزة
غزة

قال الدكتور عصام مخول، مدير مركز إميل توما للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية، إن هناك قناعة تامة لدى العالم بأكمله، إن  إسرائيل ارتكبت وما زالت ترتكب الكثير من الجرائم والمجازر البشرية بحق الإنسانية الفلسطينية.

 إسرائيل ترتكب حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي


وأكد عصام مخول، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " الغد"، أن إسرائيل ترتكب حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي، وإسرائيل أعلنت مسبقًا عن أنها لا ترى أبرياء في قطاع غزة، لذا لا تفرق إسرائيل بين مدني وعسكري، لذا تصريحات إسرائيل منذ بداية الحرب تجعلها في مأزق أمام محكمة العدل الدولية وتريد الفرار من ذلك.

وأضاف في حديثه، أن يجب على محكمة العدل الدولية الاعتراف بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في حرب الإبادة التي مارستها إسرائيل، لذا يجب على محكمة العدل الدولية إصدار قرار محكم وقطعي لإدانة كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

اشتراك أمريكا في حرب ضد غزة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ اليوم الأول من الحرب اتخذت موقعًا في الحرب الصهيونية على غزة، حيث أدارت أمريكا الحرب فلم تكن مؤيدة لها فقط بل شاركت فيها بكل قوة.

عصام مخول الحرب في غزة إدانة أمريكا وإسرائيل قناة الغد

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