الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هاني تمام: الفتاوى تتغير باختلاف الأزمنة

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الفتوى لابد أن تكون متناسقة مع بيئة ومجتمع الإنسان الذي يطلب الدعوة والفتوى، حيث أن الفتاوى تتغير باختلاف الأزمنة.

الفتاوى الشاذة 

وأدلى الدكتور هاني تمام، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الفتاوى الشاذة يُقصد بها الخروج عن القواعد المعروفة والمعتادة، وتم نقل الفتاوى الشاذة وتدوينها عبر مر الزمان من أجل تحقيق الأمانة في النقل.

وأضاف أنه عندما يتم طرح بعض الفتاوى الشاذة إلى الجمهور يجب عرض باقي الفتاوى الخاصة بنفس القضية، هذا علاوة عن إخبار المواطنين بأن هذه الفتاوى شاذة.

وأكد الشيخ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن الختام الطيب هو أن يكون العمل في الدنيا صالحًا، أي أنه يجب أن يكون المسلم محافظًا على الأعمال الصالحة وليس فقط عند الإقبال على الموت في فترات العجز وما شابه ذلك.

العمل الصالح بالدنيا

وأكد “تمام” أنه على الجميع إدراك أن الموت ليس له وقت وعمر، لذا على الجميع الاستعداد للآخرة، فالآخرة هي دار البقاء.

هاني تمام الشيخ هاني تمام لعلهم يفقهون دي ام سي الفتاوى الشاذة

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