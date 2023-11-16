هانى تمام: الختام الطيب هو أن يكون العمل فى الدنيا صالحًا

قال الشيخ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن الختام الطيب هو أن يكون العمل في الدنيا صالحًا، أي أنه يجب أن يكون المسلم محافظًا على الأعمال الصالحة وليس فقط عند الإقبال على الموت في فترات العجز وما شابه ذلك.

الاستعداد للآخرة

وأكد الدكتور هاني تمام، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه على الجميع إدراك أن الموت ليس له وقت وعمر، لذا على الجميع الاستعداد للآخرة، فالآخرة هي دار البقاء.

وفي سياق متصل قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز الأعلى للشئون الإسلامية، إن الموت بداية صلة جديدة بين المتوفي والأحياء، وذلك لأن المتوفى يرى الأشياء دون كذب وخداع، ويكون العمل الصالح صلة الوصل بين الموتى والأحياء.

دار الحق

وتابع: "الأموات في دار الحق، لذا على الأحياء العلم أنهم في مرحلة انتقالية لحين قيام يوم الحساب، ولهذا الأعمال الصالحة والدعاء بمثابة صلة الوصل بين الحياة الدنيا وأهل البرزخ الآن".