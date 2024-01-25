الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد بهى الدين: سنناقش بمعرض الكتاب دور "الذكاء الاصطناعى" فى صناعة المعرفة

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيعمل على مناقشة سبل صناعة المعرفة بكل أشكالها وأنواعها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأكد بهي الدين خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القائمين على تنظيم المعرض وجدوا أن هناك أهمية كبيرة في ضرورة تفعيل مؤتمر الترجمة لأنه يهم القارئ والناشر والكاتب.

وأضاف أن البرنامج المهني هذا العام يستقبل مجموعة كبيرة من الكتاب الغير ناطقين للعربية، وذلك من أجل التحاور مع الكتاب العرب الناطقين للعربية للتعرف على الإصدارات المختلفة ونقلها إلى الدول المختلفة.

الذكاء الاصطناعي 


وتابع: "سنناقش في معرض الكتاب دور الذكاء الاصطناعي في صناعة المعرفة، وهناك اهتمام غير مسبوق ببرنامج القاهرة تنادي".

أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب اطياف معرض القاهره الدولي للكتاب صفاء النجار

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