أحمد بهي الدين: "رؤية" من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني (صور)

وجه د.أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لزيارتهمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وحرصه على الاحتفاء بسلسلة "رؤية" هذا المشروع الثقافي الذي كان ثمرة لحرص وزير الأوقاف على أن يكون هناك رصيد معرفي ديني ثقافي، قائم على رؤية دينية وسطية مستنيرة تتصل بالحياة اليومية وتتصل أيضًا بالمستقبل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأكد بهي الدين أن وزير الأوقاف كان دقيقًا وموفقًا في اختيار عنوان السلسلة، هذه الرؤية التي تتسع لاستيعاب الجميع، وهي تخاطب كل المستويات والفئات سواء داخل مصر أو خارجها، فهي سلسلة بسيطة في شكلها وحملها، قيِّمة في مضمونها وأثرها، وهذه تجربة أولى وحقيقية ومستمرة، ربما تكون الأولى بالتعاون بين وزارتين، وهي واحدة من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني مصريًّا وعربيًّا وعالميًّا، وتخاطب القراء على اختلاف مشاربهم وعقولهم.

كان وزير الأوقاف والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نائبًا عن وزيرة الثقافة احتفال وزارتي الأوقاف والثقافة بالإصدار المائتين من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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