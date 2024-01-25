توقيع "حدوتة على الماشي" لـ لميس جابر.. محمد الباز: "هذا ما عودتنا عليه"

انطلقت فعاليات حفل توقيع ثلاثية "حدوتة على الماشي" للكاتبة الدكتورة لميس جابر، داخل مقر مكتبة القاهرة الكبرى.

الثلاثية تصدر عن مؤسسة أطياف، وتستهدف اكتشاف القصص والحكايات التي شكلت الهوية الثقافية.

“حدونة على الماشي”

وقالت صاحبة الثلاثية الدكتورة لميس جابر، خلال حديثها لكاميرا “الحياة”، إن فكرة هذا الكتاب تعود لمؤسسة دار النشر في المقام الأول.

وكان الفنان يحيى الفخراني من أول الحاضرين في هذه الفعاليات لتشجيع زوجته على هذا العمل الثقافي المفيد، معبرًا:" أنا معجب بها منذ البداية وبطريقة كتابتها، وهذا الكتاب جميل جدًا وأتمنى أن يتم تحويله إلى خاصية الأوديو بوك".

وأشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أنه اعتاد من الدكتورة لميس جابر إنتاج مثل هذه الأعمال الثقافية الممتعة، معبرًا: “الكتاب سهل جدًا في قراءته لأنه يعتمد على الفقرات”.

الاعتماد على السرد

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير الآثار لقطاع المتاحف، إن الكاتبة لميس جابر بطبيعتها تحب السرد والحكاية، وقامت بتحويل القصة المصرية إلى حدوتة في ثلاث أجزاء.