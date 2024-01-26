الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا: قرارات "العدل الدولية" اليوم انتصار لفلسطين

ألفين بوتس نائب وزير
ألفين بوتس نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا

قال ألفين بوتس، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، إن ما حدث اليوم في محكمة العدل الدولية بمثابة انتصار أولي للشعب الفلسطيني.

قرارات محكمة العدل الدولية 


وأكد نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أنه يأمل أن تكون قرارات محكمة العدل الدولية ضامنة لالتزام الجانب الصهيوني بما جاء اليوم من قرارات.

وأضاف في حديثه، أن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بداية وضع مسألة حل الدولتين على طاولة النقاش.

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية إجبار إسرائيل على تأسيس ممر إنساني بغزة وأن تلتزم بهذا، وهذا بالفعل ما أقرته محكمة العدل الدولية اليوم.

إدانة إسرائيل 


وتابع: "طالبنا من المحكمة أن تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بالقوانين الدولية في ظل احتلالها فلسطين وأن تضمن الحماية للشعب الفلسطيني المدني في قطاع غزة".

جرائم الجيش الصهيوني 

طالبت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم، إسرائيل بالالتزام باتفاقية منع "الإبادة الجماعية" واتخاذ التدابير بمنع كل ما يتعلق بالمادة الثانية، وهى قتل أفراد المجموعة والاعتداء على السلامة الجسدية لها والتدمير الجسدي الجزئي أو الكامل للمجموعة.

وأشارت محكمة العدل الدولية في جلستها المنعقدة حاليا، إلي أن 16 قاضيًا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

وأضافت العدل الدولية أن 15 قاضيا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

ألفين بوتس محكمة العدل الدولية القاهرة الإخبارية إدانة إسرائيل نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا

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