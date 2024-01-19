الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر: خسائر مصر من أحداث 25 يناير تخطت 400 مليار جنيه

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن حرب روسيا وأوكرانيا تسببت في خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة.

وأضاف أن الثائر الحق لا يحرق ممتلكات بلده ولا يهتف لسقوط جيشها، موضحا أن الدولة استطاعت التصدي للأزمات الاقتصادية في 2011، وأن مصر أنفقت نفقات باهظة للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار.

وتابع: "فاتورة مصر من الخسائر خلال 25 يناير وصلت إلى 400 مليار جنيه، وبعض أزمات مصر سببها مؤامرات بأصابع خفية".

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