أستاذ إدارة: المشروعات القومية وفرت أكثر من مليون فرصة عمل للمصريين

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس كان به نوع من المصارحة الشديدة حول الأزمات التي تمر بها الدولة المصرية.

مصر تشهد الآن عهد الحرية الكاملة في قول الآراء النقدية

وأكد الدكتور أيمن غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن مصر تشهد الآن عهد الحرية الكاملة في قول الآراء النقدية، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب النظر إليها قبل قول تلك الآراء منها أن يكون هذا الرأي يتوخى المصلحة الوطنية، أن يكون الرأي صادر عن دراسة وافية للموضوع.

المشروعات القومية هي التي ساهمت في صمود الدولة حتى الآن

وأضاف في حديثه، أن الرئيس السيسي أكد أن المشروعات القومية هي التي ساهمت في صمود الدولة حتى الآن، كما أن تلك المشروعات عملت على تخفيض معدل البطالة بسبب توفير أكثر من مليون فرصة عمل جديدة للمصريين.

وأشار إلى، أن التعداد السكاني المصري المرتفع بالطبع يؤثر بصورة مباشرة على الدولة المصرية في ظل محدودية المواد.