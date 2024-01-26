الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: قرارات "العدل الدولية" اليوم غير كافية

غزة
غزة

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم غير كافية على الإطلاق، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة حقيقية يومًا بعد يوم.

قرارات محكمة العدل الدولية 

وأكد الدكتور أسامة شعث، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن محكمة العدل الدولية لم تصدر قرارًا بشكل قطعي بوقف إطلاق النار في فلسطين على الفور حقنًا للدماء، واكتفت بالتدابير المؤقتة.

وأضاف في حديثه، أنه كانت هناك مطالب شعبية دولية بوقف إطلاق النار في فلسطين، ولا نعرف الأسباب الحقيقية حتى الآن بعدم إصدار العدل الدولية قرار وقف إطلاق النار.

إدانة العدل الدولية لإسرائيل 

وأشار إلى أنه كان يجب توجيه الاتهام المباشر ضد الحكومية الصهيونية على الجرائم البشرية التي قام بها الاحتلال منذ عصور قديمة.

وطالبت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الجمعة، إسرائيل بالالتزام باتفاقية منع "الإبادة الجماعية" واتخاذ التدابير بمنع كل ما يتعلق بالمادة الثانية، وهي قتل أفراد المجموعة والاعتداء على السلامة الجسدية لها والتدمير الجسدي الجزئي أو الكامل للمجموعة.

وأشارت محكمة العدل الدولية في جلستها المنعقدة حاليًا، إلى أن 16 قاضيًا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

استاذ علاقات دولية أسامة شعث وقف إطلاق النار اكسترا نيوز الدكتور أسامة شعث

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