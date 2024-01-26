كيف يتعلق قلب المسلم بالله وما جزاء ذلك؟.. عالم أزهري يجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن أمر التعلق بالله سبحانه وتعالى أمر عظيم للغاية، وكثيرا من الناس يأملون أن يحققوا مفهوم التعلق بالله على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى.

مدار الدين قائم على تعلق الإنسان بالله



وأكد الشيخ أحمد ممدوح، خلال مداخلة لقائه ببرنامج " بنت البلد" مع الفنانة نشوى مصطفى، المذاع عبر فضائية " تن"، أنه لا إيمان ولا عبودية إلا بتعلق، ولا إسلام بتعلق، ومدار الدين قائم على تعلق الإنسان بالله، ويقصد هنا تعلق القلب وليس الجوارح.

جزاء التعلق بالله

وتابع:"كل متعلق بغير الله مخذول، لذا إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، التعلق بالله سبحانه وتعالى به كل ما يرزق ويحمي ويحفظ الإنسان، لذا المقصد في حياة كل إنسان يريد النجاح والنجاة هو التعلق بالله سبحانه وتعالى، والذل لله سبحانه وتعالى عز".