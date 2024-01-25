كيف تحصل على قرض السيارة من 3 بنوك في مصر؟

تقدم البنوك مجموعة متنوعة من برامج قرض السيارة، للتيسير على المواطنين، لشراء السيارات التي يرغبون بها، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار حيث تصبح القروض وبرامج التمويل هي الوسيلة الأفضل لشراء السلع.

وتقدم “الدستور” أبرز عروض تمويل السيارة من البنوك.

بنك مصر

يمنح قرض السيارة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.

الموظفين بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

الحد الأقصى للقرض 6 مليون جنيه

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون (

عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة) للمهن الحرة).

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

مميزات اضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.

بدون تامين وحظر بيع على السيارة

تمويل السيارات المستعملة

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري تمويل السيارة بدون ضامن.

المميزات:

تمويل حتى مليون جنيه

تمويل يصل إلى 100 % من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

سعر عائد تنافسي.

برامج خاصة لموظفي الشركات.

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1،500 جنيه.

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.

بدون مصاريف استعلام ائتماني.

بدون مصاريف فتح حساب.

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء:

برنامج موظفين بتحويل راتب/قسط.

برنامج موظفين بإثبات دخل.

برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

برنامج اصحاب أعمال ومهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

برنامج اصحاب أعمال أو مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة اضافية 50% من سعر السيارة.

برنامج كبار عملاء البنك الاهلى المصرى.

المستندات الاساسية المطلوبة من عملاء كافة البرامج

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق

شروط القرض

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

آلا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

بنك الإمارات دبي الوطني – مصر

يقدم بنك الامارات دبي الوطني مصر برامج متنوعة لتمويل السيارات.

المميزات:

تمويل يصل إلى ١٠٠٪ من قيمة السيارة.

مستندات بسيطة وغير معقدة.

قيمة القرض تصل إلى ٣ مليون جنيه مصري.

أجل سداد مرن يصل إلى ١٢٠ شهر.

لا يشترط حظر بيع وتأمين على السيارة.

برنامج تمويل ٣٠٪ - ٧٠٪

متوفر لجميع الموظفين، أصحاب الأعمال الحرة، الأطباء الأحرار، وأصحاب المعاشات

تمويل حتى٧٠٪ من قيمة السيارة.

مدد القروض مرنة تصل إلى٨٤ شهر بإستثناء السيارات الصينية المنشأ.

برنامج ٥٠٪ - ٥٠٪ للموظفين

تمويل يصل إلى ٥٠٪ من قيمة السيارة.

قيمة القرض تصل إلى ٥٠٠،٠٠٠ جنيه مصري.

أجل سداد مرن يصل إلى ٨٤ شهر.

مستندات بسيطة وغير معقدة.

برنامج ٤٠٪-٦٠٪ للموظفين

تمويل يصل إلى ٦٠٪ من قيمة السيارة.

قيمة القرض تصل إلى ٥٠٠،٠٠٠ جنيه مصري.

أجل سداد مرن يصل إلى ٨٤ شهر.

مستندات بسيطة وغير معقدة.

برنامج الضامن الجزئي:

متوفر لجميع العملاء.

تمويل حتى ١٠٠٪ من قيمة السيارة، ٩٥٪ سيتم تمويلها بضمان، و٥٪ بدون ضمان بحد أقصى ١٠٠،٠٠٠ جنيه مصري.

مدد سداد مرنة حتى ٦٠ شهر.

لا يشترط حظر بيع وتأمين على السيارة.

برنامج الرفاهية تمويل ٥٠٪ و٦٠٪:

يقدم لجميع عملاء بنك الإمارات دبي الوطني.

لسيارات الرفاهية والفخمة (بورش، ليكزس، أستون مارتن، وسيارات مجموعة MTI).

تمويل حتى٦٠٪ من قيمة السيارة.

القرض يصل إلى ٣ مليون جنيه مصري.

مدد القروض مرنة تصل إلى ٨٤ شهر.