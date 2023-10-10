رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وأرقام الخط الساخن لصندوق التمويل العقاري

تصدر رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الجارية، لمعرفة موقف حجز الوحدات السكنية ومواعيد الاستلام، ضمن المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر السطور التالية:-

الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الوحدات السكنية المحجوزة.

تحديد المشروع السكني والمحافظة.

إدخال بيانات المتقدم بطلب تخصيص كاملة.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض نتيجة الاستعلام.

ظهور حال الطلب (موعد الاستلام أو أسباب الرفض).

أرقام الخط الساخن للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

في السياق ذاته، خصصت صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أرقام الخط الساخن للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي والرد على استفسارات المواطنين الحاجزين والراغبين في حجز الوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة عبر رقم 5999 من أى تليفون أرضي أو 5777 و1188 من أى هاتف محمول.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان الثامن عشر المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، على النحو التالي:-