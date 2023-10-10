الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وأرقام الخط الساخن لصندوق التمويل العقاري

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

تصدر رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الجارية، لمعرفة موقف حجز الوحدات السكنية ومواعيد الاستلام، ضمن المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن  شقق الإسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر السطور التالية:- 

  • الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الوحدات السكنية المحجوزة.
  • تحديد المشروع السكني والمحافظة.
  • إدخال بيانات المتقدم بطلب تخصيص كاملة.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض نتيجة الاستعلام.
  • ظهور حال الطلب (موعد الاستلام أو أسباب الرفض).

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023 وأماكن توافرها

لينك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

أسعار شقق الإسكان الاجتماعى.. الإعلان 18 لسنة 2023 وشروط الحجز

رابط تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري وموعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أرقام الخط الساخن للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 

في السياق ذاته، خصصت صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أرقام الخط الساخن للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي والرد على استفسارات المواطنين الحاجزين والراغبين في حجز الوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة عبر رقم 5999 من أى تليفون أرضي أو 5777 و1188 من أى هاتف محمول.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان الثامن عشر المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، على النحو التالي:-

  • أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية.
  • أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 لـ 50 عاما.
  • ألا تتجاوز قيمة الدخل الشهري للمتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن عشر عن 6000 جنيه لـ الأعزب و8000 جنيه للمتزوج.
  • ألا يتم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.
  • سداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.
  • امتلاك دليل يثبت الإقامة أو العمل في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها.
  • عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للمتقدم أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.
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