الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يبحث مع ولى عهد السعودية التطورات الإقليمية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، تطورات المنطقة وجهود الاستقرار، خلال لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض الجانبان "أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار".

 

ويأتي اجتماع بلينكن بولي العهد السعودي في مستهل جولة للوزير الأمريكي في الشرق الأوسط، وسط مساع دولية حثيثة من أجل الحفاظ على الاستقرار.

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