الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير دولى: زيارة بلينكن تأتى بعد التفكير جديًا في الاعتراف بدولة فلسطينية

بلينكن
بلينكن

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن الجديد في الجولة الخامسة لأنتوني بلينكن في منطقة الشرق الأوسط هو التوقيت فقط، وليس المضمون بأكمله؛ لأنها جاءت بعد قرارات محكمة العدل الدولية والحوار والزخم حول مسار الوصول إلى صفقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأضاف أحمد، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الجولة جاءت أيضا بعد إعلان الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتفكير جديا في الاعتراف بدولة فلسطينية، وكل ذلك يمثل تغيرات جديدة ربما تكسب أهمية لهذه الجولة.

محكمة العدل الفصائل الفلسطينية إسرائيل أحمد سيد أحمد الشؤون الأمريكية بلينكن القاهرة الإخبارية

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