خبير دولى: زيارة بلينكن تأتى بعد التفكير جديًا في الاعتراف بدولة فلسطينية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن الجديد في الجولة الخامسة لأنتوني بلينكن في منطقة الشرق الأوسط هو التوقيت فقط، وليس المضمون بأكمله؛ لأنها جاءت بعد قرارات محكمة العدل الدولية والحوار والزخم حول مسار الوصول إلى صفقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأضاف أحمد، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الجولة جاءت أيضا بعد إعلان الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتفكير جديا في الاعتراف بدولة فلسطينية، وكل ذلك يمثل تغيرات جديدة ربما تكسب أهمية لهذه الجولة.