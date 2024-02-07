نائبة: قرارات الرئيس تاريخية وسيكون لها دور كبير فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

أشادت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب بقرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي، مؤكدة أنها تدعم وترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب بأن قرارات الرئيس السيسي استثنائية وتاريخية وسيكون لها دور كبير في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس السيسي دائمًا بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وهو ما تعبر عنه القرارات الاستثنائية التي صدرت اليوم، فحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس هي الأكبر في تاريخها ولصالح المواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل لـ6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.

كما رصدت الحكومة 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025 ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.