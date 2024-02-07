الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

رئيس الإنجيلية يشيد بقرارات الرئيس السيسى بزيادة أجور ومعاشات المصريين

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالقرارات الوطنية الخاصة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، والتي أعلنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين.

"إن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه بلادنا والمنطقة والعالم تحتاج إلى هذه الرؤية الوطنية المخلصة، وقرارات اليوم تعكس الروح الجادة والمسؤولة للقيادة السياسية، وقدرة الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على إدارة الأزمات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمصريين كأولوية".


قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، "إنه انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهتُ الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا".


وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل".


في سياق متصل قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

وقرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهريا حسب الدرجة الوظيفية.

القس أندرية زكى قرارات الرئيس السيسي ومعاشات المصريين التحديات الاقتصادية الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية

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