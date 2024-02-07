نائبة: الرئيس يقود مصر لـ"الجمهورية الجديدة" بعدالة اجتماعية غير مسبوقة

ثمنت د. نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس السيسي، اليوم للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية و15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وأكدت نيفين، في بيان الأربعاء، أن تلك القرارت المهمة أثلجت قلوب المصريين وأدخلت السعادة علي وجوهنا وقلوب الأسر المصرية رجال ونساء شباب وفتيات موظفين في القطاع العام والخاص وأيضًا مستفيدين من المعاشات والمساعدات التضامنيه، معتبره أن جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون جميعًا.

أضافت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي العاجلة، جاءت في توقيت مناسب تمامًا وقبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة المواطن المصرى من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي انعكست على مستوى معيشته،، مؤكدة أن مصر ورغم الأزمات العالمية في أدت إلي غلاء الأسعار، ما زالت تقف على أرض صلبة وتواصل مسيرة العمل والبناء والتنمية، فكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي يقود مصر إلی الجمهورية الجديدة بعدالة اجتماعية غير مسبوقة، لرفع المعاناة عن المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكدت نائبة حماة الوطن أن تلك القرارات بمثابة طوق نجاه لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد أيضًا أن المواطن سيظل محل اهتمام لدي القيادة السياسية الرشيدة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يتحدث دائمًا أمام الشعب المصري بكل شفافية ووضوح وعرض السلبيات قبل الإيجابيات، مما جعله اليوم يستحوذ على حب المصريين وجعلهم يدركون حجم التحديات الراهنة.