طلب إحاطة بالبرلمان بشأن زيادة أسعار الزيوت والخبز السياحى

تقدَّم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الزيادة الكبيرة في أسعار زيوت الطعام، وكذلك ارتفاع أسعار الخبز السياحي.

وأشار هشام حسين، إلى أنه استمرارًا لحالة عدم الانضباط في الأسواق، يواجه المصريون أزمة كبيرة في أسعار الزيوت، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد ١٠٠ جنيه، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الأسرة.

وقال أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، كما يشهد سعر العيش السياحي ارتفاعًا مبالغًا فيه، حيث وصل سعر الرغيف ٤ جنيهات في بعض المناطق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كل هذا التلاعب يأتي في ظل غياب واضح للرقابة على الأسواق، حتى تحول المواطنون إلى فريسة لجشع التجار.

وطالب هشام حسين، الحكومة بسرعة التدخل العاجل لحسم التلاعب في الأسعار، حفاظًا على المواطنين، ولمنع كل أوجه الاحتكار.