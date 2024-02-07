الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"موازنة النواب": اللجنة بصدد عقد 10 اجتماعات متتالية بداية من الأحد

مصطفى سالم
مصطفى سالم

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد عقد 10 اجتماعات متتالية بداية من الأحد المقبل.

وحدد الاجتماع الأول يوم الأحد وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – جهاز تنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022/2023.

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وتم تحديد الاجتماع الثاني الأحد المقبل، لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2022/2023.

والاجتماع الثالث يوم الاثنين الموافق 12/2/2024، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة –الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022/2023.

والاجتماع الرابع يوم الاثنين الموافق 12/2/2024؛ لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022/2023.

وأضاف سالم أن الاجتماع الخامس يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024؛ لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2022/2023.

أما الاجتماع السادس الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق يناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني – الشركة القابضة للطيران والشركات التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.

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والاجتماع السابع  صباح الأربعاء الموافق 14/2/2024؛ لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2022/2023.

أما الاجتماع الثامن  ظهر يوم الأربعاء الموافق؛ لمناقشة حساب ختامي موازنة  الشركة القابضة لكهرباء مصر للسنة المالية 2021/2022.

وقال سالم أن الاجتماعين التاسع والعاشر: الساعة الواحدة والثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية - الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022/2023.

مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحساب الختامي وزارة البترول موازنة وزارة الصحة والسكان

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