طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، بشأن الارتفاع غير المبرر لأسعار الأجهزة الكهربائية وعدم تواجدها في السوق خلال الفترة الأخيرة بسبب تخزينها من جانب بعض التجار.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه في ضوء كل هذه التحديات تعاني السوق من نقص كبير في الأجهزة الكهربائية، بجانب ارتفاع كبير في الأسعار، بينما الحكومة لا تقوم بدورها، سواء بتفعيل الدور الرقابي لمنع صور الاحتكار التي تسببت في هذه الأسعار أو دراسة الأمر الخاص بتوطين هذه الصناعة على مستوى مستلزمات الإنتاج، حيث إن هذه المستلزمات جميعها مستوردة، وهو الأمر الذي يحتاج لتحركات حكومية، سواء على مستوى الدور الرقابي أو توطين مستلزمات إنتاج هذه الصناعة.