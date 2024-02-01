الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: سعر الثلاجة وصل 30 ألف جنيه

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه كان يهاجم عدد من المصنعين بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن المصنعين مظلومين في ضوء ارتفاع أسعار الصاج وغيرها من التكاليف المختلفة، ويجب على الدولة أن تضبط سعر الصرف الذي أدى إلى مشاكل عديدة في العديد من الملفات المختلفة.

وأضاف “سدرة”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن توحيد سعر الصرف أمر ضروري من أجل ثبات الأسعار، فضلا عن مراقبة المصنع حول سبب ارتفاع الأسعار، والعمل على وجود تنسيق بين الدولة والتاجر والمستهلك.

وأوضح أنه يتم استيراد 30% من منتجات الأجهزة الكهربائية المختلفة، موضحا أنه يجب على الحكومة مراقبة تجار الجملة في الأجهزة الكهربائية، لأن بعضهم من يقوموا بـ "تعطيش السوق".

واختتم أن سعر التلاجة المتوسطة تبدأ من 22 ألف لـ 30 ألف جنيه بعدما كانت بـ 6 آلاف جنيه، لـ 12 قدم فقط، دون النظر للمستورد منها، والشاشات أصبحت عملة نادرة في السوق المصري، معلقًا: “أنا نفسي مستلمتش شاشات من ثلاث أشهر فقط، وتم خلق سوق سوداء في الشاشات". 

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