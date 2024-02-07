الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الرئاسة يكشف عن توجيهات "السيسى" لتخطى أزمة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن قرارات الرئيس  عبدالفتاح السيسي اليوم، تشمل المعاشات بجميع أنواعها، مؤكدًا أن هذا ليس الإجراء الوحيد الذي تتخذه الدولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك رؤيا متكاملة للوضع الحالي ويوجد توزيع للتوقيتات ما بين إجراءات فورية وعلى المدى المتوسط والمدى البعيد، مشيرًا إلى أن القرارات الفورية مثل قرارات الرئيس اليوم.

وتابع، أن هناك توجيهات من الرئيس للحكومة لوضع إجراءات خاصة لضبط الأسواق والأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان وهذه إجراءات عاجلة، مؤكدًا أن هناك تعليمات رئاسية للتصدي لأي ملاعبات أو الخروج عن القانون.

الدولة توفر بيئة الاستثمار وتسهيل إنشاء المنشآت الصناعية

وأكد، أن الدولة توفر بيئة الاستثمار وتسهيل إنشاء المنشآت الصناعية وهناك أوراق تطرح، ويتم الاستفادة منها ويوجد تفهم لأهمية الإنتاج المحلي والتصدير، وزيادة عوائد الصادرات وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وهذا جهد يتم من فترة ويستكمل ويستمر.

وتابع، أنه يوجد انجياز دائم من الرئيس للمواطن المصري وصوت المواطن وشواغله دائمًا في الحسبان وكل الجهود تتم لتحقيق صالح المواطن والعبور من هذه الأوضاع التي تتسبب فيها الأوضاع الخارجية ومصر بتكاتف الشعب، وبالعلم ستجعلنا نعبر هذه الأزمة.

المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قرارات الرئيس لضبط الأسواق الأسعار تعليمات رئاسية بيئة الاستثمار المنشآت الصناعية

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