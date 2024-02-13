الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قصف الاحتلال الإسرائيلى رفح الفلسطينية يعكس مدى إجرامه

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أدان النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف على مدينة رفح الفلسطينية واستهداف المواطنين الأبرياء خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وقال عباس، في تصريحات صحفية له، إن جرائم الكيان الإسرائيلي وقصف رفح الفلسطينية تكشف للعالم وحشية إسرائيل، وتعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ارتكبت جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، وخرقت بها المواثيق والأعراف الدولية، ولم تحترم فيها إسرائيل شيخا ولا صغيرا ولا امرأة.

وأكد النائب زكي عباس، أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في الدفاع عن الأمن القومي المصري، ولن نسمح بالمساس باستقرار الدولة المصرية، إضافة إلى أن موقف مصر واضح وثابت للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها فى ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وممارساتها في رفح الفلسطينية تكرارا لوحشية إسرائيل منذ نكبة 1948.

وفي وقت سابق اليوم، قال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القانون الدولي الإنساني ينص على أن أي عملية عسكرية يجب أن تأخذ في الاعتبار حماية المدنيين والأطفال والمنشآت المدنية.

وتابع، خلال تصريحات إعلامية، أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأطفال في غزة وقف فوري لإطلاق النار، فهناك 20 ألف طفل معرضون للأمراض والأوبئة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرًا إلى وجود 325 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد في غزة، ومع استمرار تدهور الأوضاع في غزة سيزيد معاناة الأطفال وانتشار الأوبئة والأمراض، مضيفًا أن المنظمة تعمل على توفير المياه النظيفة والأدوية والتطعيمات للأطفال في قطاع غزة.

وأكد المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 80 % من الأطفال الصغار في القطاع يعانون فقرا غذائيا حادا، مطالبا المانحين بتقديم دعم يمكننا من توفير الاحتياجات الإنسانية وبرامج الدعم النفسي للأطفال في غزة.

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