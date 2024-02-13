برلماني: الحوار الوطني لديه القدرة لإيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطني لديه القدرة على إيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعزز من رفاهية المواطن المصري.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن مشاركة جميع فئات المجتمع في هذه العملية الديمقراطية بمثابة ضمانة أساسية لمستقبل أفضل لمصر.

خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى

وأكد عضو مجلس النواب، أن تركيز مجلس أمناء الحوار الوطني على الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة الأزمة الاقتصادية خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

تأكيد على جدية الحوار الوطني لإيجاد حلول واقعية

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن توجيه الدعوة للحكومة في كل الجلسات المقبلة، وكذلك توجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء وكافة المهتمين للمشاركة، تأكيد على جدية الحوار الوطني لإيجاد حلول واقعية وفعالة للأزمات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية.

إتاحة الفرصة للقوى السياسية لممارسة مبدأ التعددية السياسية

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن عودة جلسات الحوار الوطني تستهدف إتاحة الفرصة للقوى السياسية لممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي الذي يصب في مصلحة الوطن.



وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا أمس السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وتسلم مجلس أمناء الحوار الوطنى، برئاسة الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، الأحد، الخطة التنفيذية المقدمة من الحكومة بشأن توصيات المرحلة الأولى للحوار، والتى تشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.