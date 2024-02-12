الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن بالخارج تشيد بإشراك الحكومة في الحوار الوطني وتدعو للاستفادة من تجارب المصريين بالخارج

المهندس علاء زياد
المهندس علاء زياد

أشاد المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج بقرار لجنة الحوار الوطني بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية.

وأكد أن هذا القرار يأتي كبداية محفزة لبدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني خاصة بعد دعوة الحكومة للمشاركة في الجلسات.

ودعا المهندس علاء زياد إلى ضرورة إفساح المجال بشكل أكبر للمصريين في الخارج للمشاركة في الحوار الوطني خاصة في المحور الاقتصادي حيث أن المصريين بالخارج لهم تجارب ناجحة واحتكاك وثيق بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ويمكنهم وضع تصور جاذب لاستقطاب رؤوس أموال كبيرة في مشروعات بمصر أو إدخال قيمة مضافة على الصناعة المصرية على سبيل المثال من خلال تراكم خبراتهم.

وأوضح المهندس علاء زياد أن المصريين بالخارج كان لهم دور بناء في إثراء جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى ونحن تقدمنا بالعديد من الأطروحات والافكار القابلة للنقاش البناء والتنفيذ على أرض الواقع لتحقيق اقتصاد قوي وتنمية يشعر بآثارها ونتائجها جموع المصريين.

ونوه بأن التوجه الذي طرحه مجلس أمناء الحوار للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق تتطابق مع الفكر الاقتصادي القائم على مشروعات طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل.

وكشف علاء زياد عن إعداده مذكرة لتقديمها للحوار الوطني ومناقشتها خلال المحور الاقتصادي وهي تمثل أفكار ورؤى قابلة للتنفيذ وتحقق نتائج اقتصادية متميزة خاصة في حضور الحكومة التي عليها جزء كبير في تيسير تنفيذها وتوفير الآليات المطلوبة.

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