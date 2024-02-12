الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقل النواب تدين القصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية: "الأمن القومى المصرى خط أحمر"

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أدان النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، القصف الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهداف مساجد ومنازل في مدينة رفح، ووقوع عشرات الشهداء بينهم النساء والأطفال وكبار السن.

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عابد: الاحتلال الإسرائيلى ما زال يرتكب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطينى

وقال عابد، في بيان صحفي له، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني ويقتل الأبرياء في صمت من المجتمع الدولي.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن ما يجري تجاه الشعب الفلسطيني في غزة لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلا، وهو وصمة عار في جبين العالم بأسره، وإعلان بسقوط كل الأعراف والمواثيق الدولية.

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رئيس نقل النواب: الأمن القومى وحدود مصر خط أحمر

وأكد النائب علاء عابد، أن الأمن القومي وحدود مصر خط أحمر، الشعب المصري كله يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن موقف مصر سيظل ثابتا وواضحا في دعم القضية الفلسطينية والوصول إلى حل عادل وشامل لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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ولفت النائب علاء عابد، إلى أن العالم كله يتحمل مسئولية الأبرياء والمدنيين والأطفال الذين استشهدوا جراء القصف البشع الذي شنته قوات العدو الصهيوني بلا رحمة.

رئيس نقل النواب يطالب بفتح تحقيق عاجل فى جرائم جيش الاحتلال

وطالب رئيس نقل النواب، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، وفتح تحقيق عاجل في جرائم جيش الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية، وأن يتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني.

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