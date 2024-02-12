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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولي: استمرار الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حل جذري للأزمة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك استمرار الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشار إلى أن الدولة المصرية مستمرة كذلك في جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، موضحًا أنه تم تقديم 130 ألف طن مساعدات لأهالي غزة، من بينها 100 ألف طن مساعدات ساهمت بها مصر وحدها.

جاء ذلك على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة في دبي، بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكريستالينا جورجييفيا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

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