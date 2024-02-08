الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرغوثى: نتنياهو يحلم بفرض ضغط عسكرى على رفح لإجبار مصر على قبول التهجير

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحلم بفرض ضغط عسكري على رفح لإجبار مصر على قبول تهجير الفلسطينيين.

وأكد، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج صباح جديد على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن "هناك ضغطًا أمريكيًا لأن الولايات المتحدة تخسر كثيرًا باستمرار هذا العدوان، بجانب أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مهدد بخسارة الانتخابات لذلك ظهرت تناقضات في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إسرائيلية أمريكية بصورة أكثر وضوحًا عن أي وقت مضي".

أي هجوم على رفح هو مجزرة وحشية لا سابق لها

وأشار رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى أن "المفاوضات تبدأ اليوم من القاهرة برعاية مصرية قطرية لإيجاد حلول، ولكن نتنياهو يدير المفاوضات بالتهديدات والنار، فإنه يريد استخدام الهجوم على رفح كوسيلة من وسائل الضغط لانتزاع مكاسب المفاوضات الجارية"، منوهًا بأن "أي هجوم على رفح هو مجزرة وحشية لا سابق لها وعلينا الإدراك أن إسرائيل ونتنياهو يحلمان بفرض ضغط عسكري هائل على رفح لإجبار مصر على قبول ترحيل الفلسطينيين والتطهير العرقي موقف مصر صارم في هذا الأمر".

إسرائيل لن تستطيع كسر المقاومة الفلسطينية

وأضاف، أنه "لن تستطيع إسرائيل كسر المقاومة الفلسطينية، بل فشلت في الأهداف الأربعة التي بدأتها منذ بدء العدوان على غزة، حيث فشلت في اقتلاع المقاومة، فرض هيمنتها العسكرية، واستبداد أي من الأسرى، وستبقي فاشلة في التطهير العرقي الذي كان العمود الفقري في عملياتها".

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل، سعيًا للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار بين الطرفين، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين برعاية مصرية قطرية.

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